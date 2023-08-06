Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Sapa Kalesi restore edilip turizme kazandırılmayı bekliyor

İpek Yolu üzerinde bulunan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sapa Kalesi, restore edilmeyi bekliyor. Kalenin turizme kazandırılması için çalışmalar yapılması gerektiği belirtiliyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesi Sapaca köyünde birçok medeniyete şahitlik eden Sapa Kalesi, restore edilip turizme kazandırılmayı bekliyor.

İpek Yolu üzerinde bulunan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sapaca Kalesi, görenleri kendine hayran bırakıyor. Tarihte bölgenin güvenliği ve ticari yolları noktasında da önem taşıyan Sapaca Kalesi, 1547'de Osmanlı hakimiyetine girdi ve konumu itibarıyla adeta Osmanlı'nın Kafkaslara açılan kapısı oldu. Orta Çağ veya Yakın Çağ döneminde inşa edildiği ve Eşkisor Kalesi adıyla anıldığı ifade edilen Sapa Kalesi restore edilmeyi bekliyor. Sapaca Köyü sakinleri ve vatandaşlar, kalenin bir önce kurtarılması ve turizme kazandırılması gerektiğini dile getirdiler.

Uzundere'de yıllardır esnaflık yapan Muzaffer Müjdeci de Sapaca Kalesi'nin turizme kazandırılmasının hem kendileri hem de bölge için ciddi bir kazanım olacağını söyledi. - ERZURUM