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Erzurum'un Tortum ilçesinde otomobil kazası: Sürücü ve eşi yaralandı

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Erzurum'un Tortum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin sürücüsü ve eşi yaralandı. Kazada yaralananlar, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Tortum ilçesinde yoldan çıkan otomobildeki sürücü ve eşi yaralandı.

M.K. idaresinde 25 EB 733 plakalı otomobil, Erzurum-Artvin kara yolu Karagöbek mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tepeye çıktı.

Yaralanan sürücü ve ismi öğrenilemeyen eşi, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılıp akrabalarınca Tortum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Otomobil

Erzurum Trafik Kazaları Otomobil Haberler

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