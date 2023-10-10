Erzurum'un keşfedilmeyi bekleyen peri bacaları

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Gölü kıyılarında yer alan peri bacaları benzeri oluşumlar turistleri büyülüyor. Bu doğa harikası bölge, sıcak hava balon turları ve trekking gibi aktiviteler için ideal bir zemin sunuyor.

Erzurum'un peri bacaları keşfedilmeyi bekliyor

ERZURUM - Erzurum'da Tortum Gölü kenarında bulunan ve Kapadokya'yı andıran peri bacaları benzeri oluşumlar görenleri adeta büyülüyor.

Uluslararası Sakin Kentler Birliği'nce "Türkiye'nin 11. sakin kenti" seçilen, Erzurum'un Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz sınırında yer alan doğa harikası ilçesi Uzundere'de keşfedilmeyi bekleyen kaya oluşumları dikkat çekiyor. Tortum Gölü kıyılarındaki bu muhteşem oluşumları ziyaretçilerini bekliyor.

Kapadokya'daki peri bacalarına benzer güzellikteki oluşum ve doğasıyla turizme kazandırılmayı bekleyen bölge, sıcak hava balon turları ve trekking gibi daha bir çok aktivite için ideal bir zemin sunuyor.

Tortum Gölü kıyılarındaki kayalıklarda oluşan dikitlerin, milyonlarca yılda oluştuğu düşünülüyor. Kapadokya'daki peri bacalarını anımsatan oluşumlar keşfedilmeyi bekliyor. Bölgede birçok yerde bu tür kaya oluşumlarına rastlamak mümkün. Ancak bunları hemen hemen hepsi Tortum Gölü kenarındaki gibi hem macera severler hem de gezi tutkunları tarafından henüz fark edilmedi.