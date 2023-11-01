Erzurum'un Karayazı ilçesinde tapu sorunu çözüldü

Erzurum'un Karayazı ilçesinde yaklaşık 40 yıldır devam eden tapu sorunu çözüme kavuştu.

Son nüfus sayımında 25 bin 543 kişinin yaşadığı ilçenin merkezinde 4 mahalle bulunuyor. Bunlardan Yeni Mahalle'deki 28 no'lu parselde, 55 yıl önce konuşlandırılan ev ve iş yerlerini satın alan vatandaşlar, tapu sorunu nedeniyle konuyu yaklaşık 40 yıl önce mahkemeye taşıdı.

Başvurularına yıllarca çözüm bulamayan ve birçok mağduriyet yaşayan vatandaşlar, Karayazı Asliye Hukuk Mahkemesinin kapsamlı, yoğun ve titiz çalışmaları sonucu dava karar bağlandı.

İlçe merkezindeki mahallelerin hemen hemen yarısına tekabül eden 269 dönümlük arazideki tapu tahsis sorununun çözüme kavuşturulmasının ardından evlerinin abonelik işlemleri ile taşınmazlarının alım-satımını yapabilecek hak sahiplerine tapuları kısa sürede teslim edilecek.

Kangren haline dönüşmüş problem çözüldü

Milli emlak uzmanı da olan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muammer Sarıdoğan, AA muhabirine, yaklaşık 3 yıl önce göreve başladığı ilçede hem belediye hem de kaymakamlık olarak vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Mülkiyet problemi yüzünden vatandaşın rahatça ev yapamadığını, evine elektrik, doğal gaz ve kanalizasyon hattı alamadığını anlatan Sarıdoğan, "Hazine'yle davalı olan bir parsel vardı. Kadastro tespit çalışmaları neticesinde 269 bin metrekarelik alan, Hazine parseline yazılmış. Sağ olsun kadastro hakimimizle bu konuya biraz daha ağırlık verip ilçenin 40 yıllık parsel, tapu sorununu çözdük. Mahkeme kararını verdi, Yargıtay'da bu karar kesinleşti. Önümüzdeki günlerde inşallah vatandaşlara tapuları dağıtılacak." dedi.

Sarıdoğan, kaymakamlık görevinden önce milli emlak uzmanı olduğunu, tapu tahsisi sorununu çözmek için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti.

İlçenin hemen hemen yarısının hazine parseli üzerine konuşlandığını ve burada vatandaşlar ile kamuya ait binaların da bulunduğunu anlatan Sarıdoğan, şunları kaydetti:

"40 yıldır bu problem çözülemiyordu, vatandaş oturma izni alamıyor, inşaat yapamıyor, kendi arasında parselini, binasını alıp satamıyordu. Hakime hanımla görüştüğümüzde, sağ olsun bu konuya biraz daha ağırlık vererek karar duruşması yaparak 40 yıldır kangren haline dönüşmüş problemi karar duruşmasıyla çözdü. Bununla alakalı itiraz aşamalarında bizler devreye girdik. Kararın kesinleşmesi noktasında adımlarımız oldu ve şu anda kadastroya dosyalar gönderildi. Kadastro önümüzdeki günlerde tapuya parsel numaralarıyla beraber kararı gönderecek. İnşallah 178 parsel sahibi tapularına kavuşacaklar. İmar Kanunu 18. madde uygulaması yaparak yapılaşma sorunu çözüldü."

"Kimse buralara gece kondu yapmadı, herkes parasıyla almış"

İlçede 51 yıldır esnaf olan 78 yaşındaki Sabit Ele de uzun yıllardır söz konusu bölgenin Hazine arazisi olarak göründüğünü belirterek, "Yetkililerimizden, kaymakamımızdan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den Allah razı olsun. Kimse buralara gecekondu yapmadı, herkes parasıyla almış. Allah razı olsun, el attılar, hakime hanımın da çok desteği oldu." dedi.

Ev ve iş yerlerine tapu sorunu nedeniyle elektrik, doğal gaz gibi hatlar çektiremedikleri için mağduriyet yaşadıklarını vurgulayan Ele, "1966'da belediyeden burada yer almıştım, dükkan da yaptık. 300 hane var, Hazine arazisi olduğunu sonradan öğrendik. Önceden çok başvuru yaptık ama çözülmedi. Kaymakam ve devlet yetkilileri çözdü, onlar olmasa çözülmezdi. Tapu dairesine sordum, kısa sürede tapular elimizde olacak. Şimdiye kadar çok zor şartlarda idare etmiştik, çok sevindik. Bu işi çözenlere duacıyız." diye konuştu.