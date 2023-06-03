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Erzurum-Tortum karayolunda otomobil şarampole uçtu, bir kişi yaralandı

Erzurum-Tortum karayolunda otomobil şarampole uçtu, bir kişi yaralandı

Otomobil Haberleri

Erzurum-Tortum karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandığı kazada, yaralı sürücü ambulans ile Erzurum'a sevk edildi.

Erzurum-Tortum karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'dan Tortum istikametine seyreden otomobil, Karagöbek Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, yolun sağ tarafında bulunan şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine giden 112 ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralı sürücüyü, sonra ambulans ile Erzurum'a sevk ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

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