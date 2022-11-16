Erzurum TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Erzurum kura çekimi hangi gün çekilecek? TOKİ kura çekilişi!

TOKİ 81 il sosyal konut projesi için beklenen tarih belli oldu! Antalyalılar Sosyal Konut (Ucuz Konut) projesine ilişkin ayrıntılar merak ediyor. Vatandaşlar Erzurum TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Erzurum kura çekimi hangi gün çekilecek? sorularına yanıt arıyor. Peki, Erzurum TOKİ kura çekilişi ne zaman? İşte detaylar...

Erzurum TOKİ kura çekimi ne zaman? sorusu merak ediliyor. TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş, kura çekimi sonuçlarını bekliyor. Arama motorlarında ise Erzurum TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Erzurum kura çekimi hangi gün çekilecek? soruları araştırılıyor. İşte TOKİ kura çekilişi!

ERZURUM TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Erzurum kura çekimi 19 Kasım Cumartesi: Erzurum 1.555 konut,

20 Kasım Pazar: Erzurum 755 konut için yapılacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ!

Kasım Pazartesi: Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı: Kars 1.070 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut

17 Kasım Perşembe: Muş 1.150 konut

18 Kasım Cuma: Bingöl 1000 konut

19 Kasım Cumartesi: Erzurum 1.555 konut

20 Kasım Pazar: Erzurum 755 konut için kura çekimi yapılacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ kura sonucu sorgulama işleminiz için E-devlet kapısı üzerinde yer alan sorgulama ekranını veya TOKİ resmi web sitesinde yer alan sorgulama ekranını kullanarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıda yer alan kısımdan TOKİ resmi web sitesinde giderek T.C. kimlik numaranız ile birlikte sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.