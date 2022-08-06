Erzurum Posta Kodu Nedir? Erzurum ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Erzurum'un tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Posta kodu birçok alanda gerekli olabiliyor. Posta kodu, kargo gönderirken, internette adres yazdığımızda, mektup gönderimi yaparken vb. yerlerde gerekli olan kodlardan birisidir. Ülkemizde her il ve ilçenin farklı posta kodları vardır. Peki, Erzurum ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Erzurum'un tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? İşte Erzurum ilçelerinin posta kodları...
Erzurum posta kodu numarası ne? Posta kodları her il ve ilçeye göre değişkenlik göstermektedir. Bazı yerlerde kullanımı zorunlu olduğundan bulunduğu il ve ilçenin (Erzurum) posta kodunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, Erzurum ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Erzurum'un tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Bir kere posta kodu kullanıldığında, diğer işlemler için de mümkün hale gelir.
Şubat 2005'te Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ulusal posta kodu sistemi kullanmayan ülkeler arasında İrlanda ve Gana da vardır.
Erzurum'un posta kodu 25000 'dır. Erzurum'un tüm ilçelerinin posta kodu numaraları farklıdır. Posta kodu numaraları 5 hanelidir.
Erzurum posta kodu : 25000
- Aşkale posta kodu : 25500
- Aziziye(ılıca) posta kodu : 25700
- Çat posta kodu : 25750
- Hınıs posta kodu : 25600
- Horasan posta kodu : 25800
- İspir posta kodu : 25900
- Karaçoban posta kodu : 25610
- Karayazı posta kodu : 25830
- Köprüköy posta kodu : 25320
- Narman posta kodu : 25530
- Oltu posta kodu : 25400
- Olur posta kodu : 25650
- Palandöken posta kodu : 25090
- Pasinler posta kodu : 25300
- Pazaryolu posta kodu : 25930
- Şenkaya posta kodu : 25370
- Tekman posta kodu : 25560
- Tortum posta kodu : 25460
- Uzundere posta kodu : 25440
- Yakutiye posta kodu : 25040