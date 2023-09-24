Erzurum otobüs kazasında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? SON DAKİKA! Erzurum otobüs kazası son durum ne?

Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazanın detayları birçok kişi tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Erzurum otobüs kazasında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Erzurum otobüs kazası son durum ne?

Erzurum otobüs kazasında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Sorusu, en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucunda birçok kişi yaralandı. Peki, Erzurum otobüs kazasında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Erzurum otobüs kazası son durum ne? İşte Erzurum otobüs kazası son dakika gelişmeleri!

ERZURUM OTOBÜS KAZASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ YARALANDI?

Kaza sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 22 kişi de hastaneye kaldırıldı. Horasan- Erzurum kara yolunda Salih Karademir idaresindeki yolcu otobüsü, Haydarlı Mahallesi yol ayrımında şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı.

Araçta sıkışan Turan Çağrıboğa kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralılardan Nejlem Veliyeva ve Nezahat Bayram, kaldırıldıkları Horasan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan sürücü ile 21 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemi aldı. Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, kaza yerinde inceleme yaptı.