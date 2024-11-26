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Erzurum okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Erzurum'da okul yok mu (Erzurum Valiliği Açıklaması)?

Erzurum okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Erzurum'da okul yok mu (Erzurum Valiliği Açıklaması)?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına göre, Erzurum'da kar yağışı ve don olayları bekleniyor. Yarın okul var mı ve yarın (27 Kasım) okullar açık mı soruları gündemde. Erzurum'da Salı günü okullar tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

Hafta sonu başlayıp, yeni haftanın ilk günü de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle pazartesi günü Türkiye genelinde birçok şehirde eğitime bir gün ara verildi. Peki, Erzurum okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Erzurum'da okul yok mu (Erzurum Valiliği Açıklaması)?

ERZURUM OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlğü, sabah saatlerinden itibaren 17 il için sarı kodda uyarıda bulundu.

Buna göre yağışların; Amasya, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Ordu, Siirt, Tokat, Yozgat, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Kırşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Van ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışlı olması bekleniyor.

Birçok ilde etkili olan kar yağışı sebebiyle bazı illerde 25 Kasım Pazartesi ve 26 Kasım Salı günü için okullarda tatil kararı alındı.

27 Kasım Çarşamba günü okullarda kar tatili için resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili Valilik açıklamaları geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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