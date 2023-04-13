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Erzurum okullar tatil mi? 13 Nisan okullar tatil mi? Erzurum okul var mı, yok mu?

Erzurum okullar tatil mi? 13 Nisan okullar tatil mi? Erzurum okul var mı, yok mu?

Gündem Haberleri

Öğrencilerin gündeminde yer alan ara tatil ile ilgili merak edilenler arasında okulların tatil olup olmadığı yer alıyor. Ramazan Bayramı'nın da yaklaşmasıyla beraber Erzurum okullar tatil mi? 13 Nisan okullar tatil mi? Erzurum okul var mı, yok mu? soruları gündeme geldi. Peki, Erzurum okullar tatil mi? 13 Nisan okullar tatil mi? Erzurum okul var mı, yok mu?

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2023 yılı eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatili öğrenciler tarafından bekleniyor. Ramazan Bayramı'nın da yaklaşmasının ardından öğrenciler ve veliler arama motorlarında Erzurum okullar tatil mi? 13 Nisan okullar tatil mi? Erzurum okul var mı, yok mu? sorularını araştırdı. İşte detaylar...

ERZURUM OKULLAR TATİL Mİ?

MEB, 14 Nisan Cuma gününün ardından ikinci ara tatile giriyor. 13 Nisan günü okullarda eğitim devam edecek ve ardından ara tatil başlayacak. Ramazan Bayramı'nın bitişi olan 24 Nisan Pazartesi günü tekrar okullarda eğitim başlayacak. Erzurum'da okulların tatil olmasıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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