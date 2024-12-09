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Erzurum okullar tatil mi? SON DAKİKA 10 Aralık Salı Erzurum'da okul yok mu?

Erzurum okullar tatil mi? SON DAKİKA 10 Aralık Salı Erzurum'da okul yok mu?
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Okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların başlamasıyla beraber birçok şehirde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Erzurum okullar tatil mi? 10 Aralık Salı Erzurum'da okul yok mu?

Olumsuz hava şartlarının baş gösterdiği Erzurum'da yarın okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Erzurum okullar tatil mi? 10 Aralık Salı Erzurum'da okul yok mu?

10 ARALIK SALI ERZURUM'DA OKUL YOK MU?

Meteorolojiden uyarı geldi:

Marmara Bölgesinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (09.12.2024 Pazartesi) ilk saatlerden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un Avrupa Yakası başta olmak üzere il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve beklenen kar yağışı ile birlikte, yarın okulların tatil olup olmayacağı büyük bir merak konusu. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, valilikten gelecek açıklamayı bekliyor. Henüz tatil ile ilgili olarak resmi açıklama gelmedi.

METEOROLOJİ UYARILARI

Beklenen Hadise Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

Marmara Bölgesinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (09.12.2024 Pazartesi) ilk saatlerden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un Avrupa Yakası başta olmak üzere il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Beklenen Hadise Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

Marmara bölgesi genelinde devam eden sağanak yağışların; Salı günü(10.12.2024) sabah saatlerinden itibaren Çarşamba günü(11.12.20024) sabah saatlerine kadar Bilecik dışında yer yer kuvvetli(25-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Beklenen Hadise Fırtına

Beklendiği Yer

Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın (10.12.2024 Salı) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün (10.12.2024 Salı) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

10 ARALIK SALI ERZURUM'DA OKUL YOK MU?

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve beklenen kar yağışı ile birlikte, yarın okulların tatil olup olmayacağı büyük bir merak konusu. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, valilikten gelecek açıklamayı bekliyor. Henüz tatil ile ilgili olarak resmi açıklama gelmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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