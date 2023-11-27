Erzurum'daki okulların tatil olup olmadığı konusu gündemde. Öğrenciler ve veliler, hava durumu ve diğer koşullar nedeniyle okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, Erzurum okul tatil mi? 27 Kasım okullar tatil mi? İşte detaylar...

Erzurum okul tatil mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 27 Kasım Pazartesi günü Erzurum'da okullar tatil edildi mi merak konusu oldu. Arama motorlarında olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar tatil olacak mı sorgulatılıyor. Peki, Erzurum okul tatil mi? 27 Kasım okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...

ERZURUM OKUL TATİL Mİ?

Şiddetli fırtına ve yağışın esir aldığı Zonguldak ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde eğitime pazartesi günü ara verildi.

ZONGULDAK OKULLAR PAZARTESİ GÜNÜ TATİL EDİLDİ

Zonguldak Valiliği yaptığı açıklamada eğitime 1 gün ara verildiğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ileulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla ilimiz genelinde 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.