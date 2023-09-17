Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi, İranlı Turistleri Ağırlıyor

Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Azerbaycan, İran, Rusya gibi ülkelerden turizm potansiyelinin hareketlenmesi adına kesintisiz çalışarak her gün onlarca otobüs, binlerce İranlı turiste ev sahipliği yapıyor. Doğu Anadolu'nun en büyük alışveriş merkezi olan MNG, ayrıca yurt içinde çevre illerden gelenlerin de ilk ziyaret ettikleri adreslerden biri.

Açıldığı günden bu yana Azerbaycan, İran, Rusya gibi ülkelerden turizm potansiyelinin hareketlenmesi adına kesintisiz çalışan Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi, etkin çalışmalarının bir neticesi olarak artık her gün onlarca otobüs, binlerce İranlı turiste ev sahipliği yapıyor.

Doğu Anadolu'nun en büyük alışveriş merkezi olan MNG, ayrıca yurt içinde çevre illerden gelenlerin de şehirde ilk ziyaret ettikleri adreslerden biri. Alışveriş merkezleri ve perakendenin efsanevi lideri Dr. Aydoğan Süer, pandemi öncesinde Doğu Anadolu Alışveriş Festivali gibi önemli etkinlikler düzenleyerek yakın coğrafyayı şehre davet ettiklerini ve Erzurum MNG olarak artık kalıcı hale gelen İran-Türkiye alışveriş köprüsünün lokomotifi olduklarını vurguladı.

Yıllardır büyük emekler ile turizm acenteleri ile iletişim kurduklarını ve her gün onlarca otobüs İranlı turisti ağırladıklarını söyleyen Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi CEO'su Süer şöyle konuştu: "Kurulduğumuz günden bu yana geçen 6 yıllık sürede, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen liderliğinde yerel yönetimler ile birlikte, daima Erzurum'un geçmiş asırlardaki gibi uluslararası boyutta bir kültür ve ticaret başkenti olmasını hedefledik. Bu çalışmalarımızın bir neticesi olarak bugün hiç turist olmayan sezonda bile 10larca otobüs, binlerce İranlı turiste ev sahipliği yapıyoruz. Alışveriş turizmini önemseyen ve kültürel bağ kurabilmenin değerine inanan bir yönetim anlayışı ile hareket ettiğimiz için perakendecilerimizden, AVM dışındaki esnafa kadar herkes açısından, kalıcı ve değerli bir katkı sunabildiğimiz için mutluyuz. Erzurum MNG, 6 yıl önce açıldığında dünya çapında büyük bir alışveriş merkezi olarak kuruldu ve ilk günden bu yana, Erzurum'a katkı sunmayı hedefledi. Dev eğlence merkezi, çarpıcı alışveriş kampanyaları, ileri teknoloji ile seyir keyfi sunan sineması, benzersiz tatları bir arada bulabileceğiniz yemek katı ile Erzurum MNG, Starbucks gibi dünyaca ünlü markalar ile farklı zevk ve sosyo ekonomik düzeylere sahip geniş müşteri kitlesine hitap eden 200 ün üzerinde ayrı markasıyla zengin seçenekleri bir arada sunuyor. Erzurum MNG, 160 bin metrekare ile Türkiye'nin 5. büyük ve Doğu Anadolu'nun en büyük alışveriş merkezi."

Şehir ile Çok İyi Bütünleşen, "Erzurum Milliyetçisi" Bir İşletme

İşletmenin başarısının sırrı ise, tümü Erzurumlu ve ağırlıklı binlerce kişiye istihdam sağlayarak şehirle iyi bütünleşmesi, Türkiye'nin en güçlü grup şirketlerinden MNG Holding'in gücünü, saygınlığını, şehre yatırım yapma heyecanını arkasına alması ve şüphesiz Dr. Aydoğan Süer'in perakende alanındaki kişisel saygınlığı ve tecrübesi.

Yılın Her Günü Renkli Etkinlikler Düzenlenmesi, Ziyaretçilerin Hoşuna Gidiyor

Alışveriş merkezi, şehrin nabzını tutmak konusunda son derece iddialı.

Erzurum MNG'de 6 yılı aşkın sürede binlerce ücretsiz etkinlik gerçekleştirildi. Özellikle uluslararası alışveriş festivalleri ve ünlü sanatçıları ücretsiz olarak müzikseverler ile buluşturan açık otopark konserleri büyük ilgi gördü. Pandemi nedeniyle ara verilen Doğu Anadolu Alışveriş Festivali etkinliğinde 3 gün gibi kısa sürelerde milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiyi alışveriş merkezine çekmeyi başaran MNG, bu istikrarlı çalışmaların neticesinde, artık çevre ülkelerin iyi tanıdığı sevilen bir marka. Öyle ki MNG yöneticilerinin katıldığı uydu kanallarına sosyal medyadan mesaj atan izleyiciler, "Azerbaycan'dan yazıyorum. Şu anda üzerimdeki pantolonu MNG'den aldım"; "Almanya'dan izliyorum. Erzurum MNG'yi biliyorum ve çok beğeniyorum"; "İran'dan izliyorum. Tekrar alışveriş merkezine gelmek istiyorum. Tüm ekibe sevgilerimi iletir misiniz?" tarzında sayısız mesaj gönderiyorlar. Tüm bunlar şüphesiz, çalışkan bir ekibin, uzun yıllardır emek verdiği, "Turizm potansiyelini hayata geçirme" hedefinin bir sonucu Kuruluş aşamasında Doğu Anadolu ve Erzurum hiç gündemde yokken, ilk Dr. Aydoğan Süer'in daveti ile alışveriş merkezini tanıyarak şehre gelen perakende markalarının da bugün düzenli turist ziyaretleri nedeniyle mutlu oldukları kesin. - ERZURUM