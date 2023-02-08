Erzurum deprem oldu mu ve Erzurum'da deprem mi oldu? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Erzurum kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum kaç büyüklüğünde deprem oldu? Erzurum deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Denizli'de deprem olacak mı? Denizli'de deprem bekleniyor mu?

SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Erzurum'da meydana gelen depremin kaç şiddetinde olduğu merak konusu oldu. Peki, Erzurum kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum kaç büyüklüğünde deprem oldu? Erzurum deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ERZURUM KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Erzurum Aşkale ilçesinde saat 20.57'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.