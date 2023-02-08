Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum kaç büyüklüğünde deprem oldu? Erzurum deprem şiddeti ne?

Gündem Haberleri

Erzurum kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum kaç büyüklüğünde deprem oldu? Erzurum deprem şiddeti ne?

Erzurum deprem oldu mu ve Erzurum'da deprem mi oldu? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Erzurum kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum kaç büyüklüğünde deprem oldu? Erzurum deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Bolu'da binaların giriş katlarındaki iş yerleri denetlenecek, kolonlar eksik çıkarsa mühürlenecekBolu'da binaların giriş katlarındaki iş yerleri denetlenecek, kolonlar eksik çıkarsa mühürlenecek
66 saat göçükte kalan gencin ilk isteği çikolata oldu66 saat göçükte kalan gencin ilk isteği çikolata oldu
Denizli'de deprem olacak mı? Denizli'de deprem bekleniyor mu?Denizli'de deprem olacak mı? Denizli'de deprem bekleniyor mu?

SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Erzurum'da meydana gelen depremin kaç şiddetinde olduğu merak konusu oldu. Peki, Erzurum kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum kaç büyüklüğünde deprem oldu? Erzurum deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Erzurum kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum kaç büyüklüğünde deprem oldu? Erzurum deprem şiddeti ne?

ERZURUM KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Erzurum Aşkale ilçesinde saat 20.57'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

Erzurum kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum kaç büyüklüğünde deprem oldu? Erzurum deprem şiddeti ne?

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Deprem Gündem Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title