Erzurum kaç milletvekili çıkarıyor? Erzurum milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Erzurum AK Parti ve CHP milletvekil listesi
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Erzurum milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Erzurum milletvekilleri kimler? Erzurum seçim sonuçları nedir? Erzurum kaç milletvekili çıkarıyor? Erzurum milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...
Erzurum kaç milletvekili çıkarıyor? Erzurum milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Erzurum milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
ERZURUM KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Erzurum'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Erzurum ilinden 7 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.
ERZURUM MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
AK Parti Milletvekilleri
Selami Altınok
Fatma Öncü
Mehmet Emin Öz
Abdurrahim Fırat
MHP Milletvekilleri
Kamil Aydın
YSP Milletvekilleri
Meral Danış Beştaş