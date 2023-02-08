Erzurum hangi fay hattında? Erzurum Kuzey Anadolu fay hattında mı Doğu Anadolu fay hattında mı?

Erzurum'da yaşanan depremin ardından vatandaşlar Erzurum hangi fay hattında? Erzurum deprem bölgesi mi? Erzurum Kuzey Anadolu fay hattında mı Doğu Anadolu fay hattında mı? merak ettiler.

Erzurum hangi fay hattında? Erzurum'da yaşanan depremin ardından vatandaşlar Erzurum hangi fay hattında? Erzurum deprem bölgesi mi? Erzurum Kuzey Anadolu fay hattında mı Doğu Anadolu fay hattında mı? merak ettiler. İşte detaylar...

ERZURUM HANGİ FAY HATTINDA?

Erzurum Doğu Anadolu fay hattında yer almaktadır. Doğu Anadolu Fay Hattı, Türkiye'nin doğusunda olan doğrultu atımlı bir fay hattıdır. Anadolu Levhası ile kuzeye doğru hareket eden Arap Levhası arasındaki dönüşüm tipi tektonik sınırı oluşturur. İki levhanın göreli hareketlerindeki fark, fay boyunca sol yanal harekette kendini gösterir. Doğu ve Kuzey Anadolu fayları, Avrasya Levhası ile devam eden çarpışma nedeniyle sıkıştırılan Anadolu Levhasının batıya doğru hareketini birlikte barındırır.

Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Çöküntüsü'nün kuzey ucundaki Maraş üçlü eklemi ile başlayıp Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova üçlü ekleminde kuzeydoğu yönünde son bulur.

1939'dan 1999'a kadar bir dizi deprem Kuzey Anadolu Fayı boyunca batıya doğru ilerledi. Ama 1998'den beri Doğu Anadolu Fayı ile ilgili bir seriler de bulunmaktadır. Bunlar 1998 Adana-Ceyhan depremi ile başlamış ve 2003 Bingöl depremi, 2010 Elâzığ depremi, 2020 Elazığ depremi ve 2023 Gaziantep-Kahramanmaraş depremlerini içermektedir.