Erzurum deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Erzurum'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Erzurum deprem oldu mu? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Erzurum'da deprem meydana geldi mi merak konusu oldu. Peki, Erzurum deprem mi oldu? Az önce Erzurum'da deprem mi oldu? İşte detaylar...

Erzurum kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Erzurum deprem mi oldu, şiddeti ne? Erzurum kaç büyüklüğünde deprem oldu?

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Vatandaşlar tarafından Erzurum'da deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından kullanıcılar sıklıkla yaşadıkları şehirde deprem meydana geldi mi sorusu araştırmakta. Peki, Erzurum deprem mi oldu? Az önce Erzurum'da deprem mi oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ERZURUM DEPREM Mİ OLDU?

Vatandaşlar tarafından Erzurum'da deprem oldu mu sorusu araştırılmakta. AFAD verilerine göre son olarak meydana gelen deprem Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.5 şiddetinde gerçekleşmiştir.