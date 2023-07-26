AFAD ve Kandilli verilerine göre Erzurum'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Erzurum'da deprem mi oldu? Bugün Erzurum'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Erzurum deprem ve AFAD Erzurum'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Erzurum deprem mi oldu? SON DAKİKA! 26 Temmuz Erzurum deprem mi oldu? Az önce Erzurum'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

Erzurum'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Erzurum'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Erzurum'da deprem mi oldu? Bugün Erzurum'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Erzurum deprem ve AFAD Erzurum'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Erzurum deprem mi oldu? SON DAKİKA! 26 Temmuz Erzurum deprem mi oldu? Az önce Erzurum'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU?