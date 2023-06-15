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SON DEPREMLER LİSTESİ! AFAD ve Kandilli verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılmaktadır. Vatandaşlar tarafından Erzurum'da deprem meydana geldi mi araştırılıyor. Erzurum deprem şiddeti merak konusu oldu. Peki, Erzurum deprem mi oldu? Az önce Erzurum'da deprem oldu mu? Erzurum deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

ERZURUM DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 14.39'da 3.9 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Meydan gelen deprem, çevre illerden de hissedilmiştir.