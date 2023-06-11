Erzurum deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 11 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre AYDIN deprem oldu mu? Sorusu, Erzurum'da meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Erzurum deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Erzurum depremleri! 11 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Erzurum deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Erzurum deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Erzurum deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Erzurum depremleri! 11 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ERZURUM DEPREM Mİ OLDU?

Erzurum'un Aziziye ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Saat 10.41'de meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi. Öte yandan AFAD verilerine göre sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

SABAH SAATLERİNDE ADANA VE KUŞADASI SALLANDI

Sabah saatlerinde ise Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin saati 07.47 olarak kaydedilirken derinliği ise 4.85 kilometre olarak ölçüldü. Saat 07.42'de ise Kuşadası Körfezi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kuşadası'nın yaklaşık 10 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinden 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.