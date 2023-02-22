AFAD ve Kandilli verilerine göre Erzurum deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi Erzurum deprem ve AFAD Erzurum'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Erzurum deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Erzurum depremleri! 22 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Erzurum deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Erzurum deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Erzurum deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Erzurum depremleri! 22 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ERZURUM DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

BUGÜN ERZURUM'DA DEPREM OLDU MU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre gün içerisinde Erzurum'de ufak çaplı sarsıntılar meydana geliyor. Ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle zaman zaman sarsıntılar, farklı kent merkezlerinde hissedilebiliyor.

ERZURUM SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL- ANLIK