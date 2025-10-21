Erzurum'un Horasan ilçesinde yer alan Horasan Devlet Hastanesi'nin acil servisinde yaşanan bir olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Solunum problemi yaşayan yüzde 95 engelli Cumhur Tunç (68), 16 Mayıs 2025 tarihinde oksijen tedavisi almak üzere hastaneye başvurdu. Ancak acil serviste görevli doktor K.Z.M.'nin hastaya yönelik tavrı, büyük tepkiye neden oldu. Peki, Erzurum'daki doktor skandalı olayı nedir? Doktor, engelli hastaya ne dedi? Detaylar haberimizde!

ERZURUM'DAKİ DOKTOR SKANDALI OLAYI NEDİR?

Olay sırasında Cumhur Tunç'un yanında bulunan oğlu, doktorun yönelttiği sorulara babasının yerine cevap verirken, Tunç ise el hareketiyle oksijen ihtiyacını belirtti. Bu sırada doktor, hastayı dinlemek yerine tepki göstererek "Amca, ben sormadan sana ilaç veremem. Önce beni dinleyeceksin" diyerek sert bir dille konuştu. Tunç'un "Ben KOAH hastasıyım, bana hava ver" şeklindeki talebine karşılık ise doktor, "Cevap vermek istemiyorsan beklersin. Bu nasıl bir şey? Oyun mu oynuyorum ben burada? Sana bekleyeceksin diyorum!" sözleriyle tepki gösterdi.

Bu esnada, duruma müdahale eden hasta yakınına da hakaret eden ve "Bu nasıl yobazlık?" diyerek kalem fırlattığı belirtilen Dr. K.Z.M. hakkında resmi soruşturma başlatıldı. Olayın ardından Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Cumhur Tunç'u evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.