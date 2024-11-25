Erzurum'da yarın okullar açık mı? SON DAKİKA Erzurum'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi?

Erzurum'da 26 Kasım Salı günü okul var mı ve okullar tatil mi merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına göre, Erzurum'da kar yağışı ve don olayları bekleniyor. Yarın okul var mı ve yarın (26 Kasım) okullar açık mı soruları gündemde. Erzurum'da Salı günü okullar tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

ERZURUM'DA YARIN OKULLAR AÇIK MI?

Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de yoğun kar yağışı sonrası yollar kapandı, eğitim kurumları tatil edildi.

ERZURUM'DA 26 KASIM (YARIN) OKUL VAR MI?

Erzurum'da gece başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini sürdürdü. Tarihi yapıların, cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı. Valilik, Şenkaya ilçesi hariç kent genelindeki tüm ilçelerde 25 Kasım tarihinde eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Ayrıca, bu ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Erzurum'da 26 Kasım Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

ERZURUM'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR MU?

Erzurum şehrinde 25 Kasım 2024 Pazartesi günü ise havanın Karlı, ve sıcaklığın 1 derece olacağı tahmin edilmekte. 26 Kasım 2024 Salı günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 0 dereceyi gösterecek. 27 Kasım 2024 Çarşamba günü için havanın Karlı olması bekleniyor, sıcaklık da -3 dereceyi bulacak. 28 Kasım 2024 Perşembe günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise -5 dereceyi gösterecek.

ERZURUM HAVA DURUMU (LİNK)