Erzurum'da trafik kazasında otomobil köprü üzerinde asılı kaldı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil köprü üzerinde asılı kaldı. Kazada sürücü ve yolcu hafif şekilde yaralandı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yürekleri ağıza getiren trafik kazasında otomobil köprü üzerinde asılı kaldı.

Alınan bilgiye bu sabah 09.20 civarlarında Erzurum'dan İstanbul istikametine doğru seyir halindeki otomobil serçeme deresi mevkiinde kontrolden çıktı. Mehmet Şutanrıkulu yönetimindeki (71) 34 LZ 6489 plakalı otomobil, Serçeme Deresi mevkiinde yağan yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle köprü bariyerlerine çarptı. Bariyerleri de kıran otomobilin ön kısmı köprüden dışarı çıkarak, aşağıya doğru düşmeden yine köprünün korkulukları sayesinde olduğu yerde kaldı.

Kazada sürücüyle birlikte otomobilde bulunan Akgül Şutanrıkulu (68) kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza sonrası Aşkale İlçe Jandarma ekipleri yolda güvenlik tedbiri alarak trafiğin kontrollü şekilde devamını sağladı. - ERZURUM