Ülkemizde kayıtlı 27 milyon 114 bin 311 araç bulunuyor. 2023 Nisan ayında 179 bin 504 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzurum'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 127 bin 121 olarak tespit edildi.

TÜİK Nisan 2023'e ait motorlu kara taşıtları rakamlarını açıkladı. Erzurum 127 bin 504 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 48. basamakta yer aldı. Nisan ayında 4 bin 276 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 44'üncü oldu.

Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 63 bin 760 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 446, otobüs sayısı bin 197, kamyonet sayısı 28 bin 69, kamyon sayısı 6 bin 54, motosiklet sayısı 3 bin 891, özel amaçlı araç sayısı 733 ve traktör sayısı 20 bin 971 oldu. Nisan ayında Erzurum'da 4 bin 276 aracın devri yapıldı. Bunlardan 2 bin 843 otomobil iken, minibüs 49, otobüs 16, kamyonet 995, kamyon 89, motosiklet 59, özel amaçlı araç 2 ve traktör 223 olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 272 bin 378 adet otomobilin %33,9'u beyaz, %31,3'ü gri, %11,9'u mavi, %8,9'u siyah, %7,2'si kırmızı, %3,1'i yeşil, %2,3'ü turuncu, %0,7'si kahverengi ve %0,5'i sarı renkli. Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 272 bin 378 adet otomobilin %66,0'ı benzinli, %20,8'i dizel, %9,0'ı hibrit, %2,4'ü elektrikli ve %1,8'i LPG'lidir. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 542 bin 904 adet otomobilin ise %36,6'sı dizel, %34,6'sı LPG'li, %27,4'ü benzinli, %1,1'i hibrit ve %0,1'i elektrikli. Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 272 bin 378 adet otomobilin %35,7'si 1300 ve altı, %24,0'ı 1401-1500, %21,1'i 1301-1400, %9,0'ı 1501-1600, %7,0'ı 1601-2000, %0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip. - ERZURUM