Erzurum'da park halindeki 2 araç yandı

Erzurum'da yanan iki otomobil kullanılamaz hale geldi. Merkez Yakutiye ilçesi Lala Paşa Mahallesi Çaykara Caddesi'nde, S.K'ye ait 25 ABR 421 plakalı otomobil ile N.D'ye ait 25 ACF 847 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle iki araçta hasar oluştu.