Erzurum'da otomobilde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

Erzurum'da Olimpiyat Parkı'nın çevresinde park halindeki bir araçta meydana gelen patlamada aracın arka ve yan camları parçalandı, 4 arkadaş yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Arabada sıkışan gaz patladı, 4 arkadaş hastanelik oldu

ERZURUM - Erzurum'da otomobilde 4 kişinin yaralandığı patlamanın sıkışan gazın alev almasından kaynaklandığı belirtildi.

Olimpiyat Parkı'nın çevresinde park halindeki bir araçta meydana gelen patlamada aracın arka ve yan camları parçalandı, 4 arkadaş yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı 4 arkadaşa müdahale etti. Yaralılar, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.