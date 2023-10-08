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Erzurum'da Otomobil Yangını

Erzurum'da seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında çevredekiler alev topuna dönen aracı görüntülemeye çalıştı. Ayrıca, Horasan ilçesinde de bir kamyonette çıkan yangın söndürüldü.