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Erzurum'da Otomobil Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralandı

Erzurum'da Otomobil Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralandı

Otomobil Haberleri

Erzurum'un Horasan ilçesinde, E.D. yönetimindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

E.D. yönetimindeki 64 FR 641 plakalı otomobil, Horasan- Köprüköy kara yolunda şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü yaralandı. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenilen sürücü, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Otomobil

Atatürk Üniversitesi Köprüköy Erzurum Otomobil Haberler

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