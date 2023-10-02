Erzurum'da Otomobil Köprüden Düştü, Sürücü Ağır Yaralandı
Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir otomobil, bariyerlere çarparak köprüden düştü. Kazada sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Erzurum'un Pasinler ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilinin camından fırlayarak köprüden düşen sürücü ağır yaralandı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Pasinler-Horosan kara yolunda kontrolden çıkarak köprü bariyerlerine çarptı.
Kazada aracın ön camından fırlayan sürücü, yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprüden aşağı düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansa hastaneye kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Otomobil