Erzurum'da okullar tatil mi? Erzurum Valiliği açıklaması var mı? Erzurum kar tatili var mı? Erzurum Hava Durumu!

ERZURUM (Haberler.com) - Erzurum'da okullar tatil mi, Mart ayıyla birlikte herkes baharı beklerken tüm Türkiye, dondurucu soğuklarla karşılaştı. Yurt genelinde etkili olan kar yağışı beraberinde bir dizi önlemleri de getirdi. Birçok ilde karda yaşanacak problemlerin önüne geçilmesi adına yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, Erzurum'da okullar tatil mi? Erzurum Valiliği açıklaması! Erzurum kar tatili var mı? Erzurum'da bugün okul var mı, okullar tatil mi? İşte detaylar...

ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Erzurum Valiliği tarafından okulların tatil edildiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizde ilerleyen dakikalarda yer alacaktır.

Erzurum'da yarın hava kar yağışlı ve en düşük sıcaklık -6; en yüksek sıcaklık 2 derecedir.

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