Erzurum'da okullar tatil mi? Erzurum Valiliği açıklaması var mı? Erzurum kar tatili var mı? Erzurum Hava Durumu! - Haberler

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Erzurum'da okullar tatil mi? Erzurum Valiliği açıklaması var mı? Erzurum kar tatili var mı? Erzurum Hava Durumu!

Haberler.com - Gündem
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Erzurum'da okullar tatil mi? Erzurum Valiliği açıklaması var mı? Erzurum kar tatili var mı? Erzurum Hava Durumu!

Türkiye'yi esir alan kar yağışı bazı illerde etkisini gösterirken başta İstanbul olmak üzere bazı illerde yüz yüzde eğitime ara verilmişti. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Erzurum'da okullar tatil mi? Erzurum Valiliği açıklaması! Erzurum kar tatili var mı? Erzurum'da bugün, yarın okul var mı, okullar tatil mi?

ERZURUM (Haberler.com) - Erzurum'da okullar tatil mi, Mart ayıyla birlikte herkes baharı beklerken tüm Türkiye, dondurucu soğuklarla karşılaştı. Yurt genelinde etkili olan kar yağışı beraberinde bir dizi önlemleri de getirdi. Birçok ilde karda yaşanacak problemlerin önüne geçilmesi adına yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, Erzurum'da okullar tatil mi? Erzurum Valiliği açıklaması! Erzurum kar tatili var mı? Erzurum'da bugün okul var mı, okullar tatil mi? İşte detaylar...

ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Erzurum Valiliği tarafından okulların tatil edildiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizde ilerleyen dakikalarda yer alacaktır.

Erzurum'da okullar tatil mi? Erzurum Valiliği açıklaması var mı? Erzurum kar tatili var mı? Erzurum Hava Durumu!

Erzurum'da okullar tatil mi? Erzurum Valiliği açıklaması var mı? Erzurum kar tatili var mı? Erzurum Hava Durumu!

Erzurum'da yarın hava kar yağışlı ve en düşük sıcaklık -6; en yüksek sıcaklık 2 derecedir.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Erzurum, okullar, Gündem, Yaşam, Haberler

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