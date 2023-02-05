Erzurum'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Erzurum'da okullar tatil edildi mi? Son dakika Erzurum'da okullar yarın tatil mi?

Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Erzurum'da okullar tatil mi? Merak ediliyor. Erzurum Da yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Erzurum'da okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Erzurum'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Erzurum'da okullar tatil edildi mi? Erzurum'da okullar yarın tatil mi?

Erzurum'da okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Erzurum Da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Erzurum'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Erzurum'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Erzurum'da okullar tatil edildi mi? Erzurum'da okullar yarın tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelindeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 6 Şubat 2023 tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Öte yandan engelli ve hamile olan personeller de 6 Şubat Pazartesi günü izinli sayılacak.

6 ŞUBAT PAZARTESİ ERZURUM'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Erzurum'da 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiği duyuruldu.