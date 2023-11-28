Erzurum'da okullar tatil mi, kaç gün tatil ve ne zaman açılacağı gündeme geliyor. 28 Kasım Salı günü okullar tatil mi ve ne zaman okullar başlayacağı sorgulanıyor. Kış aylarının gelmesiyle beraber ülke genelinde yoğun kar yağışları yaşanıyor. Erzurum'da bugün okullar tatil mi ve okul var mı merak ediliyor. Peki, Erzurum'da okullar tatil mi? 28 Kasım Salı günü okullar tatil mi, kaç gün tatil, ne zaman açılacak?

Erzurum'da 28 Kasım Salı günü okullar tatil mi ve okul var mı merak ediliyor. Erzurum'da dün gün boyu etkili olan tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum'da okullar tatil mi? 28 Kasım Salı günü okullar tatil mi, kaç gün tatil, ne zaman açılacak? Detaylar haberimizdedir…

ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kentte dün gün boyu etkili olan tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum Valiliği, dün olduğu gibi bugün de 3 merkez ilçe olan Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve ortaokul ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

28 KASIM SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Erzurum'da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle merkez Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde bugün okullar tatil edildi.

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL, NE ZAMAN AÇILACAK?

Erzurum'da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle merkez Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde bugün okullar tatil edildi.