Erzurum'da okullar tatil mi? 25 Aralık günü okul var mı, kaç gün tatil, ne zaman açılacak?

Erzurum'da 25 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi ve okul var mı merak ediliyor. Erzurum'da dün gün boyu etkili olan tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum'da okullar tatil mi? 25 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi, kaç gün tatil, ne zaman açılacak? Detaylar haberimizdedir…

ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

25 ARALIK GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Öte yandan Çat, Tekman, Karayazı, Hınıs, Aşkale, İspir ve Pasinler kaymakamlıkları da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullara bir gün ara verildiğini duyurdu.

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL, NE ZAMAN AÇILACAK?

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, eğitimde aksamalara yol açtı. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edilirken bazı ilçelerde ise taşımalı eğitime ara verildi.