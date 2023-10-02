Erzurum'da Kadın Kooperatiflerine Ürün Geliştirme ve Marka Tasarım Atölyesi Tamamlandı

Kadınların Kooperatifler Yolu ile Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, Erzurum'da Kadın Kooperatiflerine yönelik ürün geliştirme ve marka tasarım danışmanı Esma Civcir tarafından verilen beş günlük atölye çalışması tamamlandı. Kadın kooperatiflerine yönelik 5 gün süren eğitim programı sertifikaların dağıtımıyla sonuçlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün faydalanıcı, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının eş faydalanıcı olarak yer aldığı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi 15 Eylül 2021 tarihinde 30 pilot ilde başlatılmıştı. Pilot illerden birisi olan Erzurum'da da kooperatif ortağı olan kadınlara yönelik bir eğitim programı gerçekleştirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadın