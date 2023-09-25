Erzurum'da Kadın Kooperatiflerine Eğitim Programı Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün faydalanıcı, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının eş faydalanıcı olarak yer aldığı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Erzurum'da 25-29 Eylül tarihlerinde Kadın Kooperatiflerine yönelik 5 gün sürecek eğitim programı başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün faydalanıcı, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının eş faydalanıcı olarak yer aldığı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi 15 Eylül 2021 tarihinde 30 pilot ilde başlatıldı. Pilot illerden birisi olan Erzurum'da da kooperatif ortağı olan kadınlara yönelik bir eğitim programı planlandı.

Kadınların Kooperatifler Yolu ile Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Erzurum'da 25-29 Eylül tarihlerinde Kadın Kooperatiflerine yönelik 5 gün sürecek eğitim programı başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, eğitim programı öncesi yaptığı konuşmada proje ile kadınların istihdamının artırılması, kadın kooperatiflerinin gelişmesi, kadın kooperatiflerinin teşvik edilerek ve desteklenerek kadınların güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirterek, "Projede pilot il olarak seçilen Erzurum'da Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı olmak üzere toplamda 18 kadın kooperatifi kurulmuştur. Bunların 8'i Erzurum'un merkez ilçelerinde kurulmuş olup bunlar: Erzurum Kadın Kooperatifi, KADAMA Kadın Kooperatifi, İpekyolu Kadın Kooperatifi, Nenehatun Kadın Kooperatifi, Palandöken Kadın Kooperatifi, Mamahatun Kadın . Kooperatifi, ABAT Kadın Kooperatifi ve Saltuklu Kadın Kooperatifleridir. Diğer kooperatiflerimiz ise merkez dışı ilçelerimizde faaliyet göstermekte olup isimleri şu şekildedir: İspir Hanımeli Kadın Kooperatifi, Uzundere Emek Kadın Kooperatifi, Narman Kadın Kooperatifi, Hınıs Hünerli Eller Kadın Kooperatifi, Pasinler Kadın Kooperatifi, Yiğit Pınarı Kardelen Kadın Kooperatifi, Olur Kadın Kooperatifi, Şenkaya Kadın Kooperatifi, Tortum Kadın Kooperatifi ve Narman Hamarat Eller Kadın Kooperatifi'dir. Kadın kooperatiflerimiz; gıda, yöresel ürünler, el sanatları, Karnavas dokuma, ehram ipliği, çiçekçilik gibi pek çok alanda üretim yapmaktadırlar. Söz konusu proje desteği ile geçtiğimiz yıl kadın kooperatifi ortaklarımıza yönelik 5 günlük eğitim programı başarılı bir şekilde tamamlanmış olup geçen yıl eğitimden faydalanamayanlar ve yeni kurulan kadın kooperatifleri ortakları için eğitim bir kez daha planlanmıştır." dedi.

Kadınların Kooperatifler Yolu ile Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, Erzurum'da Kadın Kooperatiflerine yönelik ürün geliştirme ve marka tasarım danışmanı Esma Civcir tarafından beş gün sürecek olan atölye çalışmaları başlamış oldu. - ERZURUM