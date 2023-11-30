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Erzurum'da kaçak sigara üretimi operasyonu

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Erzurum'da bir evde yapılan aramada, 214 bin 800 makaron ve çok sayıda sigara üretim malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Erzurum'da bir evde 214 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile çok sayıda sigara üretim malzemesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.N'nin ikametinde arama yaptı.

Ekipler, evin gizli bölümünde, 214 bin 800 bandrolsüz makaron, 44 bin 600 içi dolu makaron, otomatik sigara sarma makinası, 130 kilo kıyılmış tütün, sigara paketlemede kullanılan 80 bin şeffaf jelatin, 84 sökülmüş makaron bandrolü ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.N'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Emlak

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Erzurum Gözaltı Suç Kaçakçılık 3. Sayfa Emlak Haberler

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