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Erzurum'da Eski Belediye Binasının Yıkımı Tamamlandı

Erzurum'da Eski Belediye Binasının Yıkımı Tamamlandı

Emlak Haberleri

Erzurum'da 'Kale Çevresi Kültür Yolu Projesi'ne entegre ve kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yaklaşık iki ay önce yıkımına başlanan eski belediye binasında sona gelindi.

Erzurum'da 'Kale Çevresi Kültür Yolu Projesi"ne entegre ve kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yaklaşık iki ay önce yıkımına başlanan eski belediye binasında sona gelindi.

Erzurum Belediyesi hizmet binası olarak hizmete giren, şehrin tam merkezinde bulunan ve şehir siluetinin önemli bir parçası olan binada yıkım işlemi bitmek üzere. Söz konusu bina Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 80'lı yılların sonunda Merkezi Yönetim Caddesi'ndeki yeni hizmet binasına taşınmasıyla farklı amaçlar için kullanıldı. Son dönemlerde SGK İl Müdürlüğü tarafından kullanılan binanın riskli olması ve Kale Çevre Düzenlemesi çerçevesinde yıkımına karar verilmişti.

Yıkım ve hafriyat çalışmaları tamamlandıktan sonra ortaya çıkan arsa 'Kale Çevresi Kültür Yolu Projesi"nin bir parçası olacak. Aynı zamanda söz konusu arsada az katlı taş binaların inşa edileceği ifade edilmişti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emlak

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