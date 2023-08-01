Erzurum'da deprem mi oldu? SON DAKİKA Erzurum'da deprem oldu! Erzurum son depremler! 1 Ağustos AFAD Kandilli son depremler listesi

AFAD ve Kandilli verilerine göre Erzurum'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Erzurum'da deprem mi oldu? Bugün Erzurum deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Erzurum'da deprem ve AFAD Erzurum'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Erzurum'da deprem kaç şiddetinde oldu? Erzurum yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Erzurum son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Erz u rum deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Erzurum'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Erzurum'da deprem mi oldu? Bugün Erzurum deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Erzurum'da deprem ve AFAD Erzurum'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Erzurum'da deprem kaç şiddetinde oldu? Erzurum yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Erzurum son depremler ve son dakika deprem haberleri!

ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Erzurum'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ERZURUM SON DEPREMLER - KANDİLLİ