Erzurum'da deprem mi oldu? 19 Haziran Erzurum kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!
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ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU?
Erzurum merkezli meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi'ne göre 3.0 şiddetinde meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 19, 2023
ABDALCIK-ASKALE (ERZURUM) https://t.co/NozOufVIDW
19.06.2023, 14:20:27 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 5.0 km #Kandilli