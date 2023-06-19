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Erzurum'da deprem mi oldu? 19 Haziran Erzurum kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!

Erzurum'da deprem mi oldu? 19 Haziran Erzurum kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!

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Erzurum Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem çevre illerde hissedildi. Erzurum depremi mi oldu ve Erzurum depremi mi oldu soruları gündeme geliyor. Erzurum depremi mi oldu ve Erzurum kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Erzurum depremi mi oldu? Erzurum kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika 19 Haziran güncel depremler listesi! Detaylar haberimizdedir…

ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU?

Erzurum merkezli meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi'ne göre 3.0 şiddetinde meydana geldi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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