Erzurum'da deprem mi oldu? 19 Haziran Erzurum kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!

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