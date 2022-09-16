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Erzurum'da deprem mi oldu? 16 Eylül Cuma Erzurum'da nerede deprem oldu? Erzurum depremi merkez üssü neresi? Son dakika gelişmeleri...

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Erzurum'da deprem mi oldu? 16 Eylül Cuma Erzurum'da nerede deprem oldu? Erzurum depremi merkez üssü neresi? Son dakika gelişmeleri...

AFAD ve Kandilli verilerine göre 16 Eylül Cuma 2022 günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Erzurum'da deprem mi oldu? 16 Eylül Cuma Erzurum'da nerede deprem oldu? Erzurum depremi merkez üssü neresi? Son depremler ve son dakika deprem haberleri! Bugün Erzurum'da deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu, nerede oldu?

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Son dakika gelen haberlere göre Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar, Erzurum'da deprem mi oldu? 16 Eylül Cuma Erzurum'da nerede deprem oldu? Erzurum depremi merkez üssü neresi? merak etti. İşte detaylar...

AFAD verilerine göre Erzurum'un Çat ilçesinde 16 Eylül Cuma saat 23:30'da 4,9 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi.

Erzurum'da deprem mi oldu? 16 Eylül Cuma Erzurum'da nerede deprem oldu? Erzurum depremi merkez üssü neresi? Son dakika gelişmeleri...

Kandilli Rasathanesi depremin şiddetinin 4.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Erzurum'da deprem mi oldu? 16 Eylül Cuma Erzurum'da nerede deprem oldu? Erzurum depremi merkez üssü neresi? Son dakika gelişmeleri...

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Deprem Erzurum'un Çat ilçesinde oldu.

Çat, Erzurum ilinin bir ilçesidir. Erzurum-Bingöl kara yolu üzerinde yer almaktadır. Erzurum'a 52 km mesafede bulunmaktadır. İlçe Doğu Anadolu Fay Sistemi ve Kuzey Anadolu Fay Sistemi üzerinde yer aldığı için 1. derecede Erzurum'un deprem tehlikesine sahip ilçelerinden biridir. Karasal İklime sahip olduğu için sanayisi gelişemeyen ilçenin temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

AFAD verilerine göre Erzurum'un Çat ilçesinde saat 23:30'da 4,9 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise Bingöl (Elmalı-Yedisu) 'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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