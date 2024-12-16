ERZURUM'DA DEPREM! Deprem mi oldu? 16 Aralık deprem ne zaman, nerede oldu?

Erzurum'da gerçekleşen deprem, bölgedeki birçok yerleşim biriminde hissedildi. Depremin saat kaçta ve hangi büyüklükte olduğu, halkın aklındaki temel sorular arasında yer alıyor. Deprem uzmanları, Erzurum ve çevresinin aktif fay hatları üzerinde yer aldığını belirterek, bölgedeki risklere dikkat çekiyor. Vatandaşlar, "16 Aralık Erzurum depremi nerede oldu, büyüklüğü ne kadar?" gibi soruların yanıtını merak ediyor. AFAD tarafından yapılan açıklamalara göre, deprem sonrası can kaybı ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Peki, Deprem mi oldu? 16 Aralık deprem ne zaman, nerede oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, Erzurum'da 3,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD verilerine göre; Erzurum'un Yakutiye ilçesinde saat 06:43'de 3,3 büyüklüğünde, yerin 11,11 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini paylaştı. 06:48'de ise 2,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'de depremin 3,3 büyüklüğünde, saat 6:43'de Küçüktüy- Pasinler mevkiindeki meydana geldiğini, 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Kandilli verilene göre; ayrıca Yakutiye merkezli 06:48'de 2,4 büyüklüğünde, yerin 7,4 km derinliğinde bir deprem daha meydana geldiğini paylaştı.