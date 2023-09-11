Erzurum'da Binlerce Modifiye Otomobil Fuarı Düzenlendi

Erzurum'un Aşkale ilçesinde bir ilk gerçekleşti ve binlerce aracın katılımıyla Türkiye Modifiye Otomobil Fuarı düzenlendi.

Türkiye Modifiyeli Otomobiller Aşkale ilçe temsilcisi İbrahim Acar'ın girişimleri ile gerçekleşen fuarda bir birinden modifiyeli 2 bine yakın otomobil sergilendi.

Aşkale Belediyesi yerleşkesine 2 gün boyunca Türkiye'nin dört bir tarafından gelen modifiye otomobiller fuar alanında yerlerini aldılar. Sabah saatlerinde açılısı yapılan fuara ilgi büyük oldu. Aşkale ve Erzurumlu otomotiv severler başta olmak üzere yakın il ve ilçelerden binlerce modifiyeli otomobil tutkunu ilçeye gelerek fuarı ziyaret ettiler.

Fuarda en güzel otomobil yarışması da düzenlendi ve dereceye giren otomobil sahiplerine madalya ve plaket takdimi yapıldı. Fuarda en çok ilgiyi abartılı egzoz ve yüksek sesli müzik çalan araçlar çekti. - ERZURUM