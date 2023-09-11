Erzurum'da Aile Destek Merkezi Kurslarına Katılan Kadınlar Hem Eğitim Alıyor Hem Para Kazanıyor

Erzurum'un Karayazı ilçesinde Aile Destek Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, hem eğitim alıyor hem de para kazanıyor. Hafta içi halı ve çanta dokuma, dikiş nakış, resim, reçel ve marmelat yapımı gibi kurslara katılan kadınlar, üretim yapıyor. Kursiyerlere psikolojik, sosyolojik ve kültürel eğitimler de veriliyor.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, hem eğitim alıyor hem de para kazanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Karayazı Kaymakamlığı ve belediye koordinesinde ilçe merkezi ile köylerde ADEM bünyesinde açılan kurslara 170 kadın katılıyor.

Hafta içi halı ve çanta dokuma, dikiş nakış, resim, "reçel ve marmelat yapımı" gibi kurslara katılan kadınlar, 2 kadın eğitmen ve 7 usta öğreticinin nezaretinde üretim yapıyor.

Karayazı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şahin Balcı, AA muhabirine, 2020'den beri Aile Destek Merkezi'nde kursiyerlere eğitim verildiğini söyledi.

ADEM'in aktif bir şekilde çalıştığını ifade eden Balcı, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, kursiyerlerimize 3 ayda bir 1800 lira teşvik primi verilmektedir. Karayazı Kaymakamlığı ve Belediyesinin destekleriyle halı dokuma yapan kadınlardan teşvik primi almayanlara ise ilmek başına ücret ödenmektedir. Kursiyerlerin eğitimleri esnasında çocuklarına da ADEM'de kreşte çeşitli eğitim ve oyun alanları oluşturuldu." dedi.

Kursta üretilen ürünlerin tescillenmesine yönelik girişimde bulunduklarını dile getiren Balcı, "Ürünlerin tescillenmesi için de Tarım ve Orman Bakanlığına tescil başvurusu yaptık. Kooperatifleşme için de işlemler devam ediyor. Mutfağın tadilatı ve kooperatifleşmenin ardından ürünleri satarak hem kadınlar ev ekonomilerine katkı sağlayacak hem de kursun giderleri karşılanacak." diye konuştu.

Kursiyerlere psikolojik, sosyolojik ve kültürel eğitimler veriliyor

Eğitmen Mizgin Dinç ise ADEM'de mesleki eğitimlerin yanında psikolojik, sosyolojik ve kültürel anlamda kadınlara eğitimler verdiklerini belirterek, "Kadınlarımıza aile ve internet, çocuklara nasıl davranılması gerektiği, iletişim, çocuk istismarı ve şiddet olaylarında neler yapmaları gerektiği konusunda eğitimler veriyoruz." ifadesini kullandı.

Usta öğretici Nuray Çakar da reçel ve marmelat kursunu kadınlar için hem sosyal faaliyet hem de ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla açtıklarını kaydetti.

Kursiyerlere reçel yapımını öğrettiklerini anlatan Çakar, "Kursta her türlü meyveden reçel ve marmelat yapıyoruz. Buraya gelen ev hanımları meslek ediniyorlar. Bu kurslar sayesinde ileride kendilerine iş yerleri açabilirler. İnşallah eğitimlerden sonra kadınlarımız birleşip kooperatif kurup ev hanımlarına istihdam sağlarlar. Ev hanımların buraya gelmeleri hem sosyal faaliyet için hem ev ekonomilerine katkı sağladıkları için çok mutlu oluyorum." dedi.

"Kursta ilmek başına ücret alıyorum"

Kursiyerlerden İran Karataş ise yaklaşık 3 yıldır kursa geldiğini ve burada meslek edindiğini belirterek, "Çocuklarımız okuduğu için ve onlara destek vermek amacıyla halı dokuma yapıp ev ekonomime katkı sağlıyorum. Kursta ilmek başına ücret alıyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Kadın olarak ayaklarımızın üstünde durmak istiyoruz." diye konuştu.