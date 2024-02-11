Erzurum'da aç kalan domuz sürüsü köye indi
Erzurum'un Yakutiye ilçesi Çayırca Mahallesi'ne inen domuz sürüsü vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Köylerinden Erzurum'a gitmek için yola çıkan vatandaşlar bir anda karşılarında onlarca domuzun olduğu sürüyle karşılaştılar. O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşların zaman zaman tedirgin oldukları da gözlendi. Domuz sürüsü de bir süre bekledikten sonra arazide kayıplara karıştı.
Erzurum'da aç kalan domuz sürüsü köye indi
ERZURUM - Erzurum'un Yakutiye ilçesi Çayırca Mahallesi'ne inen domuz sürüsü vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Köylerinden Erzurum'a gitmek için yola çıkan vatandaşlar bir anda karşılarında onlarca domuzun olduğu sürüyle karşılaştılar. O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşların zaman zaman tedirgin oldukları da gözlendi. Domuz sürüsü de bir süre bekledikten sonra arazide kayıplara karıştı.