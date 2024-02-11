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Erzurum'da aç kalan domuz sürüsü köye indi

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Erzurum'un Yakutiye ilçesi Çayırca Mahallesi'ne inen domuz sürüsü vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Köylerinden Erzurum'a gitmek için yola çıkan vatandaşlar bir anda karşılarında onlarca domuzun olduğu sürüyle karşılaştılar. O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşların zaman zaman tedirgin oldukları da gözlendi. Domuz sürüsü de bir süre bekledikten sonra arazide kayıplara karıştı.

Erzurum'da aç kalan domuz sürüsü köye indi

ERZURUM - Erzurum'un Yakutiye ilçesi Çayırca Mahallesi'ne inen domuz sürüsü vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Köylerinden Erzurum'a gitmek için yola çıkan vatandaşlar bir anda karşılarında onlarca domuzun olduğu sürüyle karşılaştılar. O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşların zaman zaman tedirgin oldukları da gözlendi. Domuz sürüsü de bir süre bekledikten sonra arazide kayıplara karıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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