Erzurum'a 5 Yıldızlı Termal Otel Yapılıyor

Erzurum'un Aziziye İlçesinde iş insanı Mehmet Aca tarafından yaptırılacak 5 yıldızlı termal otelin temeli düzenlenen törenle atıldı. Otelde 100 oda ve 160 yatak kapasitesi bulunacak ve 200 kişi istihdam edilecek.

Erzurum'un Aziziye İlçesinde iş insanı Mehmet Aca tarafından yaptırılacak 5 yıldızlı termal otelin temeli düzenlenen törenle atıldı.

12 bin 500 metrekare alanın üzerine inşa edilecek termal otelde 100 oda ve 160 yatak kapasitesi bulunacak. Tesiste 200 kişi istihdam edilecek.

Törene; MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Kasım Gülpınar, Ak Parti Erzurum Milletvekili Abdürrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, ACA Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aca ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan iş insanı Mehmet Aca "Burayı bundan sonra Erzurum'un batıya dönen yüzü olarak dünyaya duyuracağız." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise yaptığı açıklamada "Şehirler özel sektör yatırımları ile gelişir ve büyür. Doğduğu topraklara yatırım yapan istihdam, üretim ve turizme yeni bir nefes daha ekleyen Mehmet Aca kardeşimi bu özel yatırımından dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ve Ak Parti Erzurum Milletvekili Abdürrahim Fırat, Aca Erzurum Termal Otelin bölge turizmine hayırlı olması temennisinde bulundu. - ERZURUM