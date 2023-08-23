Erzincan Valisi Dumanlı Tabiat Parkı'nı Ziyaret Etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Dumanlı Tabiat Parkı'nı ziyaret etti ve ardından bal hasadı yaptı. Vali Aydoğdu, parktaki yapılan çalışmaları inceledi ve eksikliklerin tamamlanması için çalışmaların hızlandırılacağını belirtti. Dumanlı Tabiat Parkı, Türkiye'nin 219. tabiat parkı olarak ilan edilmiş olup, doğa ile iç içe kamp yapma imkanı sunmaktadır.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Dumanlı Tabiat Parkı'nı ziyaret etti, ardından bal hasadı yaptı.

Dumanlı Tabiat Parkında yapımı tamamlanan idari binalar, cami ve şadırvan, bungalov evler, yürüyüş yolları piknik alanları ve sosyal tesislerde incelemelerde bulunan Erzincan Valisi Aydoğdu, Refahiye Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat ve Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali Aydoğdu, eksikliklerin kısa sürede tamamlanarak Dumanlı Tabiat Parkı'nın vatandaşlara daha iyi hizmet verir hale gelmesi için çalışmaların bir an önce tamamlanacağını ifade etti.

2017 yılında Türkiye'nin 219'uncu tabiat parkı ilan edilen Dumanlı Yaylası, 8 bin 964 hektarlık alanıyla Türkiye'deki ender Sarı Çam Ormanları arasında. Yaylada oluşturulan sosyal tesisler, yürüyüş yolları ve piknik alanlarının yanı sıra, vatandaşlar karavan veya çadırları ile gelerek doğayla iç içe kamp yapma imkanı bulabiliyor.

Parkın içinde misafirlerin anlık ihtiyaçlarına yönelik alanlar yer alırken misafirlerin rahatlıkla ibadetlerini yapabilmeleri için 200 kişilik cami ve şadırvan da yer alıyor. 10 kilometrelik yürüyüş yolu ve kenarlarında yağmurlu havalarda insanların sığınabilecekleri yağmur barınakları da bulunuyor. Parkın içinde ayrıca Zipline, Rollercoaster, Çocuk ve Yetişkin Parkuru, Lasertag Paintball içeren Macera Parkı da yer alıyor. Tabiat Parkı'nda oluşturulan izcilik kamp eğitim merkezinde de Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından çeşitli etkinlikler planlanıyor.

"Vali Aydoğdu arıcı kıyafeti giyerek bal hasadı yaptı"

Refahiye ilçesi ziyaretinde Pınaryolu köyüne de giden Vali Aydoğdu, bal hasadına katıldı. İlk olarak bal üreticisi Bünyamin Turgut'tan bal üretimi ve hasadı ile ilgili bilgiler alan Valimiz Hamza Aydoğdu daha sonra arıcı kıyafeti giyerek bal hasadı gerçekleştirdi. - ERZİNCAN