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Erzincan okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Kasım Salı Erzincan'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Erzincan okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Kasım Salı Erzincan'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
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Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde 10 ila 15 derece azalarak mevsim normalleri altına inmesi ile kar yağışları hızlandı. Erzincan okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Erzincan'da okul yok mu?

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava ulaşımda ve eğitimde aksamaların yaşanmasına neden oluyor. 8 kentte il genelinde 8 kentte de bazı ilçelerde eğitime 1 gün daha ara verildi. Peki Erzincan okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Erzincan'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

ERZİNCAN OKULLAR TATİL Mİ?

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava ulaşımda ve eğitimde aksamaların yaşanmasına neden oluyor. 8 kentte il genelinde 8 kentte de bazı ilçelerde eğitime 1 gün daha ara verildi. Erzincan okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Erzincan'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

ERZİNCAN OKULLAR TATİL Mİ?

Erzincan, Sivas, Bolu, Nevşehir, Yozgat, Ordu, Bayburt ve Kayseri il genelinde 26 Kasım Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Ayrıca Kastamonu'da taşımalı eğitime 1 gün ara verilirken, Malatya'nın Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerinde, Gümüşhane'nin Kelkit, Köse ve Şiran, Artvin'in Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli, Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye, Giresun'un Dereli ve Doğankent, Adana'nın Tufanbeyli ve Karabük'ün Eflani ilçesinde de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 26 Kasım salı günü yoğun kar yağışı beklenen Amasya, Çorum, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat ve Aksaray için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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