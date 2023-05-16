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Erzincan milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Erzincan CHP, AK Parti milletvekilleri!

Erzincan milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Erzincan CHP, AK Parti milletvekilleri!

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14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Erzincan'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Erzincan milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Erzincan CHP, AK Parti milletvekilleri!

Erzincan milletvekilleri listeleri! 14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Erzincan'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Erzincan milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Erzincan CHP, AK Parti milletvekilleri haberimizde...

SEÇİLEN ERZİNCAN MİLLETVEKİLLERİ

AK Parti Milletvekilleri

Süleyman Karaman

CHP Milletvekilleri

Mustafa Sarıgül

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