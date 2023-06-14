Erzincan'ın tescilli Girlevik Şelalesi turistlerin uğrak noktası haline geldi

Erzincan'ın tescilli Girlevik Şelalesi, baharın gelişiyle turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Munzur Dağı eteklerinde bulunan Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, dağlardaki karın erimesi ve yağışların bol olması nedeniyle bu yıl coşkun akıyor. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta, 40 metre yüksekten dökülen şelale, bugünlerde tur şirketleri ile gelen çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Erzincan'ın tescilli Girlevik Şelalesi, baharın gelişiyle turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Munzur Dağı eteklerinde bulunan Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, dağlardaki karın erimesi ve yağışların bol olması nedeniyle bu yıl coşkun akıyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta, 40 metre yüksekten dökülen şelale, bugünlerde tur şirketleri ile gelen çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Şehir stresinden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin tercih ettiği, 21 Ekim 2021'de "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescillenen şelale, yemyeşil doğası ve serin havası ile ziyaretçileri cezbediyor.

Bursa'dan gelen ziyaretçilerden Gökhan Ateş, AA muhabirine, ilk defa Girlevik Şelalesi'ni görmeye geldiğini söyledi.

Şelalenin çok güzel bir manzarası ve doğasının bulunduğunu anlatan Ateş, "Bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Bu yıl yağışların etkisi ile şelale oldukça doygun şeklide akıyor. Burası çok hoşuma gitti. Doğanın içerisinde herkesin gelip görmesi gereken bir yer." dedi.

Yöre sakinlerinden Burcu Böke ise Girlevik Şelalesi'nin yaz aylarının gelmesi ile farklı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, "Şelalemiz havaların ısınmasıyla daha da güzelleşti. Bu sene yağışlar da çok bereketliydi. Ayrı bir güzelliği var. Ben herkesi burayı gelip görmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.